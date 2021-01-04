Kamu bankalarından devrim gibi karar! Tüm ATM'ler birleşiyor ama nasıl

Kamuya ait Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, PTTBank ve Emlakbank ocak ayı içerisinde imzalanacak protokolle tüm ATM’leri tek bir ATM’de toplama kararı aldı.

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre proje kapsamında yıllık 1 milyar lira tasarruf beklenirken Türkiye geneline 15 binin üzerinde ATM konulacak ve ortak kullanımda müşterilerden komisyon ve masraf ücreti alınmayacak.

Projenin hayata geçmesi için 1 milyar civarında masraf ortaya çıktığı belirtilirken yaşanacak kolaylıktan sonra hem bankalar tasarruf etmeye başlayacak hem de vatandaşlar için de kolaylık sağlanacak. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, PTTBank ve Emlakbank’a ait farklı ATM’ler artık tek bir cihaz üzerinden hizmet verecek ve bu doğrultuda ilk etapta Türkiye genelinde 15 bin noktaya ortak ATM’ler yerleştirilecek. Ayrıca proje çerçevesinde bankaların kendi tasarımı yerine ortak tasarım kullanılacak. Yıllık ise 1 milyar liralık tasarruf sağlanması hesaplanan proje için bankalar bu ay bir protokol imzalayacak.

‘Türkiye’nin ATM Merkezi Projesi’ne 'TAM' adını veren bankaların arkasında Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri AŞ yer alıyor. Hizmeti sürdürecek şirketin İstanbul Ticaret Odası’nda 1995 yılından itibaren kaydı olduğu öğrenilirken Ziraat Bankası’nın iştiraki olarak kurulan şirketin şimdilerde kayıtlı sermayesi 145 milyon TL olduğu bildirildi. Ayrıca tek ortaklı bir yapıda olan şirketin unvan değiştirerek yeni ortaklık yapısına dönüşmesi sonrasında Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası yüzde 33.33 paya sahip oldu.

Bu proje kapsamında bu işbirliğine katılan bankaların sayısı artarken aynı zamanda tüm işlemlerden alınan komisyon ve işlem ücretleri de kaldırıldı. Tüketicilerin ortak ATM’lerde yapacağı işlemler ücretsiz olacak.

