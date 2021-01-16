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Kamalak'tan Boğaziçi yorumu: Kayyım sırası üniversitelere mi geldi?

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kamalak, katıldığı canlı yayında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

GÜNDEM 16.01.2021, 09:29
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Kamalak'tan Boğaziçi yorumu: Kayyım sırası üniversitelere mi geldi?
Kanal 42 TV'de Mücahit Enes Turbil’in hazırladığı Sümen Altı programının konuğu olan Saadet Partisi Eski Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kamalak oldu. Kamalak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretine ilişkin konuştu. Kamalak, ''Eğer biz kaos ortamının ortadan kaldırılmasını istiyorsak, ülkemizde bazı şeylerin değişmesini istiyorsak farklı görüşlere sahip olan özellikle siyasilerin bir araya gelip, ülkenin sorunlarını konuşması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın Oğuzhan Asiltürk beyi ziyaret etmesini de bu yönüyle önemsiyorum.'' dedi.

2021’in en sıcak gündeminin Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmaları olacağını belirten Kamalak, “ ABD Başkanı Joe Biden’in göreve başlamasıyla birlikte Sayın Erdoğan, belki Biden’nin karşısına yeniden seçilerek güven tazelemiş bir Cumhurbaşkanı olarak çıkmak isteyebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan çarpıcı Mustafa Kamalak, “Şimdi kayyım olarak ifade ediliyor da sadece üniversiteler ile ilgili değil ki, üniversitelerde uygulanan sistemle ilgili 1990-1991 yıllarında rektör seçimi ile ilgili bir kanun düzenlemesi yapıldı. 2547 sayılı Kanunun 13. Maddesinde bir değişiklik yapıldı. Üniversiteler kendi rektörlerini seçmek için altı aday belirlemek durumunda denildi. Bu altı aday içerisinden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) belirlediği 3 isimden biri Cumhurbaşkanı tarafından atanırdı. Bu kanun çıkarıldığında ben ayıplı kanun diyerek birçok makale yazdım. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı eleştirdim. Gelinen noktada şimdi o sistemi de arar hale geldik.” ifadelerini kullandı.

“Ben yaptım oldu, olmaz arkadaş olmaz” diyen Kamalak, “Ben Sayın Melih Bulu’yu eleştirmiyorum, kendisi son derece önemli bir isim olabilir ama bir üniversiteyi huzursuz etmenin manası ne? Niye insanların sinir uçlarına dokunuyoruz ki? Eğer Sayın Bulu, çok kıymetli bir isim ise alın Cumhurbaşkanlığında danışman olarak kullanın. Orada bu işi yapabilecek başka kimse yok mu? Önce belediyeler ve bir dönem destekleyerek devletin kılcal damarlarına kadar giren şirketlerin mal varlıklarına el koyup kayyım atadınız. O zamanda karşı çıktım bu şirketlere kayyım atanacaksa siyasi irade değil, mahkeme kararıyla atansın eğer bu işe siyaset girecek olursa ekonomi felç olur. Öbür taraftan da siyasi iktidar kendisine rakip gördüğü güçlü firmaları ortadan kaldırır. Yani şirketler, belediyeler derken şimdi kayyım sırası üniversitelere mi geldi? Allah aşkına güçle, kuvvetle veya hukuka büründürdüğün birtakım kurallarla insanlara hükmedebilirsiniz ama asıl olan beyinlere hükmetmek ve onları ikna etmektir.” ifadelerini kullandı.
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