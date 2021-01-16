Kamalak: TBMM erken seçim kararı almazsa Erdoğan aday olamaz!

Saadet Partisi Eski Genel Başkanı ve YİK Üyesi Mustafa Kamalak, Kanal 42’de Sümen6 programına konuk oldu, Erdoğan’ın adaylığı konusunda değerlendirmede bulundu.

“Kendisi götürebilir belki, belki diyorum çünkü 116. madde yontulmuş durumda. Tartışma olabilir ama cumhurbaşkanı kendi götürdüğünde aday olamaz. Nerede çıkarıyoruz bunu?” ifadelerini kullanan Kamalak, “Anayasa’da madde 101, fıkra 2’den. ‘Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır’. Birinci dönem 5 yıl olarak tamamladı mı? ‘Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı olarak seçilebilir’. Fıkranın ikinci cümlesi de bu. Şu an sayın cumhurbaşkanımız 2 dönemini yaşıyor mu; icra ediyor mu? Evet. İki dönem olmasına rağmen bitmesi lazım” dedi.

Programın sunucusu Mücahit Enes Turbil’in “Peki dönemi tamamlamadan tekrar seçilme şansı bulunuyor mu?” araya girmesi üzerine ise Kamalak şunları kaydetti:

Anayasa madde 116. fıkra 3 diyor ki; cumhurbaşkanının ikinci döneminde seçimlerin meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Ekonomik daralma, kırılma… İki yönlü bir etki yapabilir. Dış siyaset… Biden’ın göreve başlamış olması… Sayın Cumhurbaşkanı onun karşısına, seçimleri yenilemiş ve yeniden seçilmiş bir cumhurbaşkanı ya da devlet başkanı olarak çıkmak isteyebilir erken seçime gitmek suretiyle. Ama kendisini götürdüğü takdirde aday olamaz diye düşünüyorum ben. Bunu sadece ben değil, bana göre Türkiye’nin en önde gelen anayasacılarından biri Ergun Özbudun’a da sordum; ‘Hayır ben de aynı kanaatteyim’ dedi.

