Kalp hastalarına grip aşısı uyarısı
Zaturre ve grip yaygın mikrobik hastalıklar olup, kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü kişilerde daha ağır seyreder.
GÜNDEM 07.10.2020, 21:21
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Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu yıl enfeksiyon hastalıklarından korunmanın her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Ulaş Bildirici “Kronik hastalığı olanlar, 65 üstü bireyler ve özellikle kalp hastaları grip ve zatürre enfeksiyonlarını daha ağır geçirirler ve kalp krizine kadar gidebilen sorunlar yaşayabilirler. Bu hastalarda aşı gerekli şekilde kullanıldığında önemli bir koruyucu olabilir.” uyarısına bulundu.
Prof. Dr. Halil İbrahim Ulaş Bildirici “Grip ve zatürre gibi enfeksiyon hastalıkları kan damarlarının fonksiyonlarının bozulmasına ve tansiyon düzensizliklerine neden olabilir. Özellikle kalp damar hastalığı olan veya kalp hastalığı açısından riskli kişilerde; sıvı kayıpları, yüksek ateşe bağlı kalp hızı artışları, enfeksiyon sırasındaki tansiyon değişiklikleri ve virüslerin neden olduğu iltihap ani kalp krizi riskini arttırabiliyor.”dedi.
Prof. Dr. Halil İbrahim Ulaş Bildirici “Grip ve zatürre gibi enfeksiyon hastalıkları kan damarlarının fonksiyonlarının bozulmasına ve tansiyon düzensizliklerine neden olabilir. Özellikle kalp damar hastalığı olan veya kalp hastalığı açısından riskli kişilerde; sıvı kayıpları, yüksek ateşe bağlı kalp hızı artışları, enfeksiyon sırasındaki tansiyon değişiklikleri ve virüslerin neden olduğu iltihap ani kalp krizi riskini arttırabiliyor.”dedi.
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