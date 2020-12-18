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Kalp çarpıntısı nedir? Kalp çarpıntısı nedenleri ve tedavi yöntemleri

Heyecan, stres, hızlı koşma ya da aşırı kafein tüketiminin bir sonucu olabilen kalp çarpıntısı günümüzde çok yaygın rahatsızlıklardandır. Kalp çarpıntısının hangi durumda tehlikelidir?

GÜNDEM 18.12.2020, 16:44
Kalp çarpıntısı nedir? Kalp çarpıntısı nedenleri ve tedavi yöntemleri
Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin.
Türkiye'de ne yazık ki yaygın hale gelen kalp ritim bozuklukları günlük hayatımızda karşılaştığımız bir rahatsızlıktır.
Kalp atışlarınızda hızlanma ya da yavaşlama oluyorsa, bazı zamanlarda kalbiniz yerinden çıkacakmış gibi hissediyorsanız kalbinizde ritim bozukluğu olabilir.
Bir başka deyişle kalp hızının üst sınır olan 100’den 140 üstü değerlere çıkması ile bu sorun anlaşılabilir.
Nedenleri arasında ise  heyecan, stres, hızlı koşma ya da aşırı kafein tüketimi yer alır.
Kalp çarpıntısının hangi durumda tehlikeli olduğu ise kardiyoglar tarafından bildirilir.
Çarpıntının doğru tespiti için EKO testinin yanısıra tiroid testi ve kan testleri yapılmalıdır.
Kalp ritim bozukluğu tespit edildiğinde de kalbin elektriksel aktivitelerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.
Çarpıntının mutlaka nereden ve nedden kaynaklandığı, nasıl bir etkiyle ortaya çıktığı araştırılmalıdır.
‘Kalp çarpıntısı nasıl tedavi edilir?’ sorusu merak edilen konulardan birisidir.
Çarpıntının tedavisi için ablasyon yani soruna neden olan kalp dokusunun ortadan kaldırılmasıyla mümkündür.
Ablasyon, kateter denilen uzun ince aletler yardımıyla yapılır. Kateter ile kasık yoluyla kalp içine ilerlenir ve  x ışınları yardımıyla (floroskopi) izlenir.
Kateterin ucu kayıt cihazına bağlanarak kalp içi EKG kayıtları alınır ve araştırma ile çarpıntı yapan odak nokta bulunur. 
Ardından radyo frekans enerjisi verilerek bölge tedavi edilir ve böylece sorumlu odak ortadan kaldırılır.
Ablasyon yöntemi ile ritim bozuklarının %90'ı üzerinde başarı sağlanabilmektedir.
Bu yöntem ile kalp çarpıntısı ortadan kaldırılır dahası hastalar ömür boyu ilaç kullanmaktan kurtulur.
Sağlıklı erişkinlerde kalp dakikada 60-100 kez atar. 
Ancak bu oran artıyorsa yani kalp atışlarınızda hızlanma ya da yavaşlama oluyorsa ya da kalbiniz yerinden çıkacakmış gibi hissediyorsanız kalbinizde ritim bozukluğu olabilir.
Koşarken, merdiven çıkarken, heyecanlandığımızda ya da duygusal stres altındayken kalp atışımız da hızlanır. Ancak hiçbir neden yokken bu bulgular ortaya çıkıyorsa mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.
Eğer kalbinizde ritim bozukluğu varsa dikkat edilmelidir zira inme riski görülebilir.
Kişi diyabet, hipertansiyon, kalp yetmezliği, daha önceden inme, geçici iskemik atak veya başka bir damar hastalığı geçirmişse inme riski daha fazladır.
Ritim bozukluğunun en sık belirtisi çarpıntıdır.
Tekleme hissi, kalp vuruşlarının düzensiz hissedilmesi, baş dönmesi, göz kararması, fenalık, göğüste sıkıntı hissi, baskı veya ağrı, “senkop” diye ifade edilen şuur kaybı da belirtiler arasındadır.
Kalbinizde bu tür değişiklikler hissettiğiniz anda hemen en yakındaki sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.
Astım ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, çay, kahve ve stres aritmiye yatkınlığı olan bireylerde ritim bozukluğunu tetikleyici etkendir.
 Kişinin genetik bir yatkınlığının yanı sıra üzüntü veya stres te belirtilerdendir.
İleri kalp yetmezliği ve kalp damar hastalıkları ile birlikte seyreden aritmi ölüm nedeni dahi olabilir.
Aritmi yani kalpteki ritim bozukluğu ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir.
İlaç tedavisi ile başarılı olunamayan vakalarda “radyofrekans ablasyonu” denilen, hastanın bacak toplardamarından ya da bazen bacak atar damarından yapılan uygulama ile  tedavi edilebilir.
Bu yöntemin başarı oranı %70 den % 99’lara kadar değişir. 
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