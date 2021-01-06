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Kalp atış hızlı ile koronavirüs arasında bağlantı var mı?
İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucuna göre, kalp atış hızındaki artışı ile koronavirüs arasındaki bağlantı tespit edildi.
GÜNDEM 06.01.2021, 03:20
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İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucuna göre, kalp atış hızındaki artışın yeni tip koronavirüsün belirtilerinden biri olabileceği ortaya çıktı.
Sputnik'e ait Express gazetesinden aktardığı habere göre dünyanın farklı bölgelerinden 4 milyondan fazla kişinin verileri mobil uygulama yardımıyla analiz edildi.
Araştırmanın sonuçları göre koronavirüsün düzensiz veya yüksek hızlı kalp atışına neden olabileceğini gösterdi.
Ayrıca doktorlar, nabzı ölçerken hatalardan kaçınmak için ölçümün kişinin sakin olduğu anda yapılması, tercihen ölçümden önce kişinin 5 dakika dinlenmesi ve gevşemesi, yani stres faktörlerini veya fiziksel yükleri vücuttan atması gerektiğini vurguladı.
Sputnik'e ait Express gazetesinden aktardığı habere göre dünyanın farklı bölgelerinden 4 milyondan fazla kişinin verileri mobil uygulama yardımıyla analiz edildi.
Araştırmanın sonuçları göre koronavirüsün düzensiz veya yüksek hızlı kalp atışına neden olabileceğini gösterdi.
Ayrıca doktorlar, nabzı ölçerken hatalardan kaçınmak için ölçümün kişinin sakin olduğu anda yapılması, tercihen ölçümden önce kişinin 5 dakika dinlenmesi ve gevşemesi, yani stres faktörlerini veya fiziksel yükleri vücuttan atması gerektiğini vurguladı.
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