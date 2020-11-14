Kalorifer peteğinin bakımı nasıl yapılır? Petek havası nasıl alınır?

Kimi zaman kombi çalışsa da kaloriferler ısı vermez. Ancak peteklerin düzenli şekilde havası alındığı taktirde evinizde ya da işyerinizdeki ısınma sorunu da ortadan kalkacaktır.

Çalıştığınız yaşadığınız ya da öğrenim gördüğünüz yerlerdeki peteklerin havasını almak düzenli olarak yapılması gereken bir ihtiyaçtır.

İşyerleri ya da okul gibi yerlerde değilse de evlerimizde servise gerek kalmadan hava yapan kaloriferlerin havasını almak mümkün.

Aksi takdirde düzensiz ısı yayan petekler, akımın düzensiz olması arızaya yol açabilir, maddi açıdan da sıkıntıya neden olur.



Radyatör vanalarını açmak ya da kapatmak içinmutlaka bir radyatör anahtarı olmak zorunda

Peteğin ucunda küçük bir vana var mı bakınız.

Radyatör anahtarı valf için uygun değilse düz uçlu tornavida yardımıyla bu işlemi yapabilirsiniz. kullanabilirsiniz

Peteklerden hava alma işlemi sırasında kombi açık olabilir. Ancak merkezi ısıtma kullanıyorsanız petek üzerinde yer alan ısı pay ölçer valfini kapatın. Valfi kapattıktan sonra peteklerin soğumasını bekleyin.

Ardından peteğin vanalarını açın hem giriş hem de çıkış vanalarının “açık” konuma getirildiğinden emin olun.



Anahtarı veya tornavidayı hava alma valfindeki hava alma vidasına takın.

Petekten hava çıkarken bir tıslama sesi duyana kadar vidayı saat yönünün tersine çevirin havlu ya da bez türü bir malzeme kullanın.

Bu işleme su çıkmayana kadar devam edin.

Ardından vanayı ters yöne çevirerek dikkatlice kapatınız.

En sonunda da peteği ve etrafta bulunan suları kurulayınız.",

