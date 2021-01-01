"Kalitemizle, marka gücümüzle katma değer üretmeyi sürdüreceğiz"

Yıldız, “Mobilya üretiminin artması, ülke ekonomimize katma değer sağlaması ve istihdam oluşturması yönünde yapılan çalışmalar devam etmeli. Bu yönde tüm mobilya üreticilerinin enerjileriyle, dinamizmlerini sürdürmeli. Bu bağlamda Sofares Mobilya olarak biz de kalitemizle, kalite konseptimizle ve marka gücümüzle sürekli müşteri memnuniyetini esas alarak mobilya sektörüne omuz vermeye devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.



Firmalarının 10 sene önce kurulduğunu, yatak odası, yemek odası ve koltuk segmentinde mobilya üretimleri yaptıklarını belirten Sofares Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yıldız, “Ürünlerimizin yüzde 90’ını ihraç etmekteyiz. İhracat bölgelerimiz Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri. İhracat potansiyelimiz ülke ekonomisine önemli bir katma değeri beraberinde getiriyor” dedi.

Mobilya’nın kalbinin ve ana ekseninin tasarım olduğunu, bu nedenle tasarımlarında çok titiz davrandıklarını kaydeden Ahmet Yıldız, “Bundan iki sene önceye kadar iç piyasaya yoğun şekilde çalışmaktaydık. Türkiye’nin bir çok bölgesinde bayi ağımız vardı. Ve bu nedenle Türk insanının beğeni çizgilerini dikkate alarak tasarımlarımızı gerçekleştirmekteydik. Ama ihracat potansiyelimizin arttığı iki sene önce daha çok çalıştığımız ülkelerin beğenilerini dikkate alan tasarımları ortaya koymaya başladık. Zira Avrupa insanının, Afrika insanının ve Ortadoğu insanının mobilya beğenisi, mobilya zevki ve mobilya algısı bambaşka. Evlerini mobilya ile donatırken mobilya seçerken yaptıkları seçimleri dikkate almamız ve ona göre tasarımlarımızı yönlendirmemiz gerekiyordu. Biz de AR-GE ekibimizle bu yönde bir çalışma yaptık ve mobilya trendlerimizi, tasarımlarımızı bu yönde gerçekleştirdik. Dolayısıyla mobilya tasarımlarımızda bir harman yapmaya gayret ettik” diye konuştu.



Pandemi döneminde Türkiye’de her sektörde olduğu gibi mobilya’nın başkenti İnegölde’de olumsuzluklar yaşandığına dikkat çeken Yıldız, “Öncelikle şunu vurgulamam gerekiyor. İnegöl’ün en büyük sorunu kalifiye eleman sorunudur. İnegöl’de işsizlik rakamları eksi 2 dolayındadır. Şahsen biz 6 aydır eleman aramaktayız, ama bulamıyoruz. Pandemi döneminde de karantinaya alınan elemanlar dolayasıyla fabrikalar kapasitelerini düşürmek zorunda kaldılar. Diyebilirim ki mobilya fabrikalarının yüzde 90’ında aynı sorun yaşandı. Çalışanlar hastalık dolayısıyla evlerine karantinaya gönderildi. Bu arada ekonomik olarak tedarikçi firmalar da sıkıntıya düştü. Sunta, MDF, ahşap temininde sıkıntılar yaşandı. Dolayısıyla bu durum zincirleme bir olumsuzluk tablosunu beraberinde getirdi. Kısıtlamalar dolayısıyla pazara çıkılmaması, mobilya ihtiyacı olanların İnegöl’e gelememesi de mobilya satışlarını olumsuz şekilde etkilemiş oldu” açıklamasını yaptı.



Firmalarının kurulduğu günden bu yana kaliteyi ve güveni esas alan şirketimiz her geçen gün büyüyerek hizmette kalite ve güven esasına dayanarak büyümeyi hedeflediğini kaydeden Yıldız, “Tasarımlarında farklılığa ve yenilikçi olmaya büyük özen gösteren Sofares Home Furniture kalite ve farklılığıyla da aranan bi marka olma yolunda ilerlemektedir. Firmamızın vizyonu, İnsanı ve aileyi ön planda tutarak, müşterilerimizin memnuniyetini; onların yaşam stillerine uygun, farklı, ve ekonomik mallar üreterek, yüksek hizmet kalitesi anlayışı ile sunmaktır. Misyonumuz ise sunduğumuz hizmetlerde, üretimden, müşteri iletişimine kadar, bütün aşamalara global standartları yerleştirerek bir dünya markası oluşturmak ve mobilya sektörünün lideri olarak gelecekte de müşteri ihtiyaçlarını yüksek hizmet kalitesinde karşılamaktır” ifadelerini kullandı. Mobilya’nın başkenti olan İnegöl’de markalaşma çalışmalarında sağlanan başarının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Yıldız, “Mobilya üretiminin artması, ülke ekonomimize katma değer sağlaması ve istihdam oluşturması yönünde yapılan çalışmalar devam etmeli. Bu yönde tüm mobilya üreticilerinin enerjilerini, dinamizmlerini sürdürmeli. Bu bağlamda Sofares Mobilya olarak biz de kalitemizle, kalite konseptimizle ve marka gücümüzle sürekli müşteri memnuniyetini esas alarak mobilya sektörüne omuz vermeye devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

