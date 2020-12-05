Kahveci'den Karamollaoğlu'na 'ekonomi' övgüsü: En makul profildir

Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, TV5 Ekonomi ve Ötesi programında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ekonomi mesajları üzerinden övgüde bulundu. Gazeteci İbrahim Kahveci, "Ayriyeten yaşa bağlı artan maaş oranı getirilmesi lazım. Bu ülkenin çalışması lazım. Ben Sayın Karamollaoğlu'nun çalışan ve üreten Türkiye modelini getirmesini beklerim. Bu modeli de Türkiye’de siyaset olarak savunabilecek en makul profil Sayın Temel Karamollaoğlu’dur. Sayın Karamollaoğlu ilerleyen yaşına rağmen gece gündüz çalışan, çalışmaya örnek olan Türkiye’de en önemli siyasi figürdür." ifadelerini kullandı.

