Kahveci'den Erdoğan ve Albayrak'a sert tepki: Naci Ağbal'a yol göründü
Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, TV5'te 'Ekonomi ve Ötesi' programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'a tepki gösterdi.
GÜNDEM 17.01.2021, 13:49
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Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, Hasan Basri Akdemir'in TV5'te 'Ekonomi ve Ötesi' programında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'a yaşanan ekonomik sıkıtılar üzerinden sert tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı faiz ve enflasyon açıklamasını değerlendiren Kahveci, "Naci Ağbal'a yolu gösterdi... En azından yol göstermese bile bütün faiz sorumluluğundan Cumhurbaşkanı kendini temizledi. Geçmiş dönem Berat Albayrak'ın yapmış olduğu 130 milyar dolarlık kayıp döviz falan, bunlardan kendini temizledi" dedi.
Sözlerinin devamında Erdoğan'ın ve Albayrak'ın yanlış ekonomi uygulamalarında dolayı Türkiye'nin milyarlarca dolar kaybettiğini aktaran Kahveci, "Türkiye iki büyük fantezi yaşadı son iki yılda; Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz fantezisi 2 trilyon liraya mal oldu. Burada hesaplarını verdik, açıkladık... Sayın Berat Albayrak'ın da döviz fantezisi 130 milyar dolara mal oldu bu ülkemize. Şimdi, döviz kalmamış. Dövizin kalmamış, eksi 50 milyar dolar. Berbat durumdasın. Ne yapıyorsun? Yüksek faiz vererek döviz kazanmak durumundasın. Çalışarak kazanamıyorsun, üreterek kazanamıyorsun” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı faiz ve enflasyon açıklamasını değerlendiren Kahveci, "Naci Ağbal'a yolu gösterdi... En azından yol göstermese bile bütün faiz sorumluluğundan Cumhurbaşkanı kendini temizledi. Geçmiş dönem Berat Albayrak'ın yapmış olduğu 130 milyar dolarlık kayıp döviz falan, bunlardan kendini temizledi" dedi.
Sözlerinin devamında Erdoğan'ın ve Albayrak'ın yanlış ekonomi uygulamalarında dolayı Türkiye'nin milyarlarca dolar kaybettiğini aktaran Kahveci, "Türkiye iki büyük fantezi yaşadı son iki yılda; Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz fantezisi 2 trilyon liraya mal oldu. Burada hesaplarını verdik, açıkladık... Sayın Berat Albayrak'ın da döviz fantezisi 130 milyar dolara mal oldu bu ülkemize. Şimdi, döviz kalmamış. Dövizin kalmamış, eksi 50 milyar dolar. Berbat durumdasın. Ne yapıyorsun? Yüksek faiz vererek döviz kazanmak durumundasın. Çalışarak kazanamıyorsun, üreterek kazanamıyorsun” diye konuştu.
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