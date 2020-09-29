Kahveci: Ankara evlatlarımızın geleceğini de harcıyor

Karar gazetesinin ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye’de mevcut yönetimin topladığı vergileri hoyratça kullandığını söylerken “Ankara sadece bugün topladığı gelirleri harcamıyor. Evlatlarımızın geleceğini de harcıyor” yorumunu yaptı.

Kahveci, bugünkü köşe yazısında ekonomideki gidişata dair değerlendirmelerde bulundu. Karar yazarı, Ankara’ya eleştiriler yönelttiği yazısında şu ifadeleri kullandı:



Kahveci, güncel verileri de şu ifadelerle paylaştı:



Ankara çok şişman. Çünkü çok para topluyor ve çok harcıyor. GSYH hesabını kâğıt üzerinde artırdığımızdan vergi oranı o derece yükselmedi gözüküyor. Ankara’nın zayıflaması gerekiyor. Bu birinci şart.

Çünkü Ankara topladığı parayı hoyratça harcıyor. Yetim malı gibi bakmıyor o paraya. Hatta yöneticilerin itibarını milletin vergilerinden sağlıyor. Bu itibar havası en üstten en alta kadar sirayet ediyor. Kamunun makam odalarına, makam araçlarına bakıldığında, yönetim artık Milletle bağı koparmış durumda. Oysa Millet aç.

“Öğretmenim annemin interneti bitiyor, o yüzden derse giremeyeceğim” diyen evladımızın durumu ile bir düşünelim. Ankara sadece bugün topladığı gelirleri harcamıyor. Evlatlarımızın geleceğini de harcıyor. Bol kepçeden Hazine Garantili işler yapıyor. 3 liralık işlere 30 lira Hazine garantisi verilebiliyor. Hiçbir işin garantisi ve detayları hakkında ise Millete bilgi verilmiyor.

Örneğin Zafer Havalimanı için verilen garantinin sadece yüzde 99’u dolmamış. Nazikçe yüzde 1’i dolmuş diyelim. Gerisi Hazine kasasından ödeniyor. Sadece ilk 3 yıl, o da azalan bakiye ile Hazine Garantisi dolar denilen köprüler, otoyollar 5 yıl oldu hala sürekli açık veriyor. Hem de artarak. Bir köprüye sadece bir yılda Hazine garantisi olarak 3 milyar lira ödenebiliyor. Eğer devlet ihalesi ile yapılsaydı zaten şu ana kadar ödenen Hazine garantisi ile bu köprü ve yolları bedava kullanabilirdik.

İstanbul’da eskiden yapılan köprülerin ve eski otoyolların fiyatları da çok artırıldı. Çünkü Karayolları Genel Müdürlüğü üzerinden Hazine garantili köprü ve yol paraları ödeniyor. 2015 yılında 3,40 liraya geçilen eski köprüler bile bugün 10,75 lira oldu. Zamma gerekçe gösterilen bakım onarım gideri 1/10 oranında. Yani 2,5 milyar para toplanıyor ama 250 milyon lira bakım onarım gideri var. Bunu açıkladığımızda da verileri yayından kaldırdılar zaten.

