Kahramanmaraş'ta ormanlar yangını devam ediyor! Ekipler seferber oldu
Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde başlayan orman yangınında söndürme işlemi sürüyor.
GÜNDEM 10.10.2020, 03:50
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangını 35 hektarlık alanda devam ediyor.
İlçeye bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkiinde kırsalda akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Konya, Mersin, Malatya, Adıyaman ve Adana'dan takviye gönderilen ekiplerinde destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım ediyor.
Andırın ve Onikişubat ilçe sınırlarında olan bölgede çıkan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arozöz, 2 su tankı, 2 dozer, 2 greyder ve yaklaşık 50 personel bölgeye sevk edilmişti.
Ekiplerin 8 saattir söndürme işlemini sürdürdüğü yangının çıkış nedeni bilinmezken, yangında 30 hektarlık alan zarar gördü. Yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyo
İlçeye bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkiinde kırsalda akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Konya, Mersin, Malatya, Adıyaman ve Adana'dan takviye gönderilen ekiplerinde destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım ediyor.
Andırın ve Onikişubat ilçe sınırlarında olan bölgede çıkan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arozöz, 2 su tankı, 2 dozer, 2 greyder ve yaklaşık 50 personel bölgeye sevk edilmişti.
Ekiplerin 8 saattir söndürme işlemini sürdürdüğü yangının çıkış nedeni bilinmezken, yangında 30 hektarlık alan zarar gördü. Yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyo
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