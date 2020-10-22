Kahramanmaraş'ta acı olay! Annesini kaza kurşunuyla vurdu
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, oğlu tarafından kazara av tüfeğiyle vurulduğu iddia edilen kadın hayatını kaybetti.
GÜNDEM 22.10.2020, 04:26
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Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından kazara av tüfeğiyle vurulduğu iddia edilen kadın hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Hüyük Mahallesi'nde oturan A.K. (27) av dönüşü bahçede tüfeğiyle uğraştığı sırada pencerede bekleyen annesi Servet K'yi (50) kazara vurdu.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Servet K. kurtarılamadı.
A.K. ve beraberindeki H.C. ile tüfeğin ruhsat sahibi olduğu öğrenilen A.C. gözaltına alındı.
İddiaya göre, Hüyük Mahallesi'nde oturan A.K. (27) av dönüşü bahçede tüfeğiyle uğraştığı sırada pencerede bekleyen annesi Servet K'yi (50) kazara vurdu.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Servet K. kurtarılamadı.
A.K. ve beraberindeki H.C. ile tüfeğin ruhsat sahibi olduğu öğrenilen A.C. gözaltına alındı.
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