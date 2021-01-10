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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi asfalt yama işi ihalesi açtı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi asfalt yama işi ihalesi açtı. İşte ihale şartları...
GÜNDEM 10.01.2021, 21:14
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, asfalt yama işi yaptırmak üzere ihale açtı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ihale ilanına göre, 5 bin ton asfalt ile yama işi yapılması için açılan ilanın teklif açma tarihi 29 Ocak 2021 saat 11.00 olarak belirlendi.
Detaylar için tıklayınız.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ihale ilanına göre, 5 bin ton asfalt ile yama işi yapılması için açılan ilanın teklif açma tarihi 29 Ocak 2021 saat 11.00 olarak belirlendi.
Detaylar için tıklayınız.
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