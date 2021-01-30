İstanbul Kasımpaşa’da bulunan Divanhane Kapısı Karakolu, Ulaştırma, Denizcilik Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce yıkılıyor. Sultan Abdülaziz Han döneminde yaptırılan tarih boyunca hayati öneme sahip bir konumda bulunan karakolun yıkılmasıyla alakalı gazetemize konuşan Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, “Fatih’in, Yavuz’un, Kanuni’nin, III. Selim’in, Hızır Reis’in (Barbaros Hayrettin Paşa), Piri Reis’in, Kılıç Ali Paşa’nın ve daha nice isimsiz kahraman leventlerin aziz hatıralarına sahip çıkın. Bu kahramanların ruhlarını hilti seslerinin altında ezdirmeyin” dedi.



Türkiye’de mimari restorasyondan zarar gören tarihi yapılara bir yenisi daha ekleniyor. Sultan Abdülaziz Han döneminde yaptırılan ve tarih boyunca önemli bir konumda bulunan Divanhane Kapısı Karakolu, Ulaştırma, Denizcilik Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce yıktırılıyor. İstanbul Kasımpaşa’da bulunan tarihi karakolun kavşak ve yol genişletme bahanesiyle yıkılmasına hem semt sakinleri hem de tarih severler tarafından tepki gösteriyor. Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, gazetemize açıklamalarda bulunarak, Divanhane Kapısı Karakolu’nun tarihi önemini ve restorasyon çalışmalarını anlattı.



* Şahin, “Restorasyon faaliyetine düz inşaat mantığı ile bakılmamalıdır. Multidisipliner bir çalışmayla ve en az müdahaleyle, yapının yerel ve tarihi geçmişi ile olan bağlamsal ilişkisini kavrayarak bin kere düşünüp bir kerede etkin bilimsel kararlar verilmelidir. Bir sözüm de ilgili Koruma Kurulu üyelerine, siz bu yapının yıkımı için karar verirken, hiç düşündünüz mü bu yapıların üç kıtaya hükmetmiş, Akdeniz’in neredeyse tek hâkimi olmasını sağlamış Tersane-i Amire’nin kalbi olduğuna? Medeniyet tasavvuru Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türk denizcilik tarihinin kalbi olan Bahriye Nezareti Divanhane Binası ve yerel tarihi ile olan bağlamsal ilişkisini düşündünüz mü? Türk denizcilik tarihinin kalbi olan bir alandan bahsediyoruz” diyerek tepki gösterdi.



Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı, Mimar Serhat Şahin, “İstanbul Kasımpaşa’daki Sultan Abdülaziz Han döneminde yaptırılmış olan tarihi Divanhane Kapısı Karakolu, kavşak-yol genişletme bahanesi ile T.C. Ulaştırma, Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce yıktırılıyor. Bir tarih yok edilmemeli. Daha yeni şahit olduğumuz Galata Kulesi restorasyonu sırasında kompresörlü hilti ile yapılan akıl al az müdahale sonrasında, bir başka anıtsal yapımızda yine aynı akıl almaz müdahaleler ile karşılaşmamız, yetkililer tarafından bir daha bu şekilde uygulamalar yapılmayacağı adına verilen sözlerin başka kurumlar tarafından çokta önemsenmediğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.



* Şahin, “Bu bina İstanbul işgali sırasında Anadolu’daki direnişe çok önemli istihbarat ve sevkiyat desteği veren bir direniş merkezi binasıdır. Adeta Milli İstihbarat Teşkilatımızın oluşum temellerinde katkısının bulunmuştur. Halide Edip’in de dâhil olduğu Sultanahmet mitingini de bu binadan çıkan memleket sevdasıyla, İngiliz kuşatması altında adeta ölümün sınırlarında organize edildiğini. Bir ricam; Milli Savunma Bakanlığımıza. Tarihi şanlı zaferle dolu bu kurumumuzun değerli komutanları; Fatih’in, Yavuz’un, Kanuni’nin, III. Selim’in, Hızır Reis’in (Barbaros Hayrettin Paşa), Piri Reis’in, Kılıç Ali Paşa’nın ve daha nice isimsiz kahraman leventlerin aziz hatıralarına sahip çıkın. Bu kahramanların ruhlarını hilti seslerinin altında ezdirmeyin. Bu tarihi semtte yetişmiş Sayın Cumhurbaşkanım, tüm bu görüşlerime istinaden, tarihi önem arz eden bu yapımızın kurtulması, şahsınızın vereceği ulvi kararlar ile oluşacaktır” dedi.

