Kahraman baba çocukları için kendini siper etti

New York'ta otomobil almak üzere çocuklarıyla birlikte bir galeriye giden baba, satış görevlisini beklerken bir mafya hesaplaşmasının kurşunlarına hedef oldu. Kalçasından vurulduğu belirtilen babanın sağlık durumu iyi, çocukların yaşadıkları travma dışında yaralanmamış olmaları en büyük teselli.

Görüntülerde babanın çocuklarına kendini siper ederek kurşunların önüne atladığı görülüyor.

