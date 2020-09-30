Kaftancıoğlu’na takipsizlik kararı
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş tarafından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar’daki evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili olarak başlatılan soruşturmada takipsizlik
GÜNDEM 30.09.2020, 07:54
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş tarafından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar’daki evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili olarak başlatılan soruşturma nedeniyle yaptığı paylaşım yüzünden hakkında, ‘suçu ve suçluyu övme’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme’ suçlarından soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için takipsizlik kararı verildi.
Takipsizlik kararında iletişim kayıtları ve Özçağdaş’a ait telefonun incelenmesi sonucu şüphelinin, Suat Özçağdaş’ı, müştekinin özel hayatının gizliliğini ihlal etme yönünde bir eylem gerçekleştirmeye azmettirdiğine dair veri bulunmadığı belirtildi.
Takipsizlik kararında iletişim kayıtları ve Özçağdaş’a ait telefonun incelenmesi sonucu şüphelinin, Suat Özçağdaş’ı, müştekinin özel hayatının gizliliğini ihlal etme yönünde bir eylem gerçekleştirmeye azmettirdiğine dair veri bulunmadığı belirtildi.
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