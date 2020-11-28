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Kafeler ve restoranlar bugün açık mı? İşte çalışma saatleri

Sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Vatandaşlar kafeler ve restoranların çalışma saatlerini merak ediyor. Kafeler ve restoranlar bugün açık mı? Kafe ve restoranlar müşteri alıyor mu?

GÜNDEM 28.11.2020, 11:58
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Kafeler ve restoranlar bugün açık mı? İşte çalışma saatleri
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının tüm Türkiye'de artması İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Yeni alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
AVM'lerin yanı sıra market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri ile ilgili düzenlemeler de merak konusu oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge 20 Kasım Cuma saat 20.00 itibariyle uygulanmaya başladı.
Buna göre AVM'ler, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri bugün saat 10:00 ila 20:00 arasında  hizmet verecek.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir.
Oturran müşteri kabul edilmeyecek
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verecek.
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