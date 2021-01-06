Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak?

Koranavirüs salgınında ikinci dalga süreciyle birlikte sokağa çıkma yasakları ve işletmelerin yeniden kapanmasına neden oldu.

Söz konusu yasaklar gereği hafta içi belirli saatlerde hafta sonu ise tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Yasaklarla birlikte lokanta ve restoranlar yalnızca gel-al ya da paket servis şekline hizmet verebiliyor.

Vaka sayılarında yaşanan düşüş esnaf ve müşterileri de heyecanlandırdı.

Bununla birlikte yasakların ne zaman biteceği kafe ve restoranların ne zaman açılacağı merak konusu olurken gözler yılın ilk Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi.

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeye göre, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam edecek.

Ocak ayında yeniden normalleşmeye geçileceği kafe, restoran gibi mekanların açılacağı iddiaları heyecana yol açtı.

Ancak söz konusu kafe kafeterya gibi sosyal alanların 15 Ocak tarihinde açılacağı iddia edilse de konuyla ilgili henüz yeni bir karar alınmış değil..

Uygulanan kısıtlamalar boyunca kafeler, restoranlar ve lokantalara yönelik kısıtlamalar devam edecek.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olmaya devam edecek.

Koronavirüs ile ilgili alınan alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında belirleniyor.

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı ancak bu hafta içinde yapılması öngörülüyor.

En son 28 Aralık'ta yapılan kritik toplantıda, koronavirüs önlemlerine yönelik okulların açılış tarihinin şubat ayına kadar uzadığı belirtilmişti.

Kafe, restoranr ve lokanta gibi benzeri işletmelerin gözü kulağı düzenlenecek kabine toplantısında olacak.

