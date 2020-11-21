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Kafeler, AVM ve restoranlar bugün açık mı? İşte çalışma saatleri
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle Kafeler ve restoranların çalışma saatleri merak ediliyor. Kafeler ve restoranlar bugün açık mı? Kafe ve restoranlar yeni çalışma saatleri
GÜNDEM 21.11.2020, 15:52
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının tüm Türkiye'de artması İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Yeni alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
AVM'lerin yanı sıra market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri ile ilgili düzenlemeler de merak konusu oldu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge 20 Kasım Cuma saat 20.00 itibariyle uygulanmaya başladı.
Buna göre AVM'ler, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet verecek.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir.
Müşterilerin kabulü ise yasaklandı.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verecek.
AVM'lerin yanı sıra market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri ile ilgili düzenlemeler de merak konusu oldu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge 20 Kasım Cuma saat 20.00 itibariyle uygulanmaya başladı.
Buna göre AVM'ler, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet verecek.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir.
Müşterilerin kabulü ise yasaklandı.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verecek.
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