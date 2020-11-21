Reklam

Son Dakika

Kafeler, AVM ve restoranlar bugün açık mı? İşte çalışma saatleri

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle Kafeler ve restoranların çalışma saatleri merak ediliyor. Kafeler ve restoranlar bugün açık mı? Kafe ve restoranlar yeni çalışma saatleri

GÜNDEM 21.11.2020, 15:52
Kafeler, AVM ve restoranlar bugün açık mı? İşte çalışma saatleri
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının tüm Türkiye'de artması İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Yeni alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
AVM'lerin yanı sıra market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri ile ilgili düzenlemeler de merak konusu oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge 20 Kasım Cuma saat 20.00 itibariyle uygulanmaya başladı.
Buna göre AVM'ler, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet verecek.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir.
Müşterilerin kabulü ise yasaklandı.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verecek.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 17
2. Fenerbahçe 8 17
3. Galatasaray 8 16
4. Karagümrük 9 13
5. Başakşehir 8 13
6. Kasımpaşa 8 12
7. Rizespor 7 11
8. Gaziantep FK 8 11
9. Malatyaspor 8 11
10. Hatayspor 6 11
11. Beşiktaş 7 10
12. Konyaspor 7 9
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 9
15. Göztepe 7 8
16. Erzurumspor 7 8
17. Trabzonspor 8 6
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 7 5
20. Denizlispor 7 5
21. Ankaragücü 6 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Tuzlaspor 8 18
3. İstanbulspor 9 17
4. Samsunspor 9 16
5. Adana Demirspor 8 15
6. Ankara Keçiörengücü 9 15
7. Giresunspor 8 14
8. Akhisar Bld.Spor 9 13
9. Balıkesirspor 9 13
10. Adanaspor 8 12
11. Bursaspor 9 11
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Boluspor 10 7
15. Menemen Belediyespor 7 6
16. Bandırmaspor 9 5
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 9 1
Takımlar O P
1. Leicester City 8 18
2. Tottenham 8 17
3. Liverpool 8 17
4. Southampton 8 16
5. Chelsea 8 15
6. Aston Villa 7 15
7. Everton 8 13
8. Crystal Palace 8 13
9. Wolverhampton 8 13
10. Man City 7 12
11. Arsenal 8 12
12. West Ham 8 11
13. Newcastle 8 11
14. M. United 7 10
15. Leeds United 8 10
16. Brighton 8 6
17. Fulham 8 4
18. West Bromwich 8 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 8 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Villarreal 9 18
3. Atletico Madrid 7 17
4. Real Madrid 8 16
5. Granada 8 14
6. Cádiz 9 14
7. Real Betis 9 12
8. Barcelona 7 11
9. Valencia 9 11
10. Getafe 8 11
11. Osasuna 9 11
12. Elche 7 11
13. Sevilla 7 10
14. Athletic Bilbao 8 9
15. Deportivo Alaves 9 9
16. Eibar 9 9
17. Huesca 10 7
18. Celta de Vigo 9 7
19. Levante 8 6
20. Real Valladolid 9 6