Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte beklenen o tarih...

Koronavirüs vaka sayısının 30 binden 5 binlere gerilemesi ve hasta sayısının binin altında seyretmesiyle birlikte kısıtlamalarda azalma beklentisi oluştu.

Normalleşme süreci, daha önce de olduğu gibi yine adım adım gerçekleşecek.

Uzmanlara göre, restoran kafe ve lokantaların açılması için 5 binlerde seyreden günlük vaka sayısının binin altına düşmesi ve aşılamada ikinci kademeye geçilmesi gerekiyor.

Hafta içi 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 23.00'e çekilebileceği, hafta sonu, 56 saat süren kısıtlamaların, gündüz için kaldırılması öngörülüyor.

Verilen bilgiye göre restoran, lokanta ve kafelerin de belli kurallarla yeniden müşteri kabul edecek.

Çalışanlar ve müşteriler ise restoran ve kafelerin açıldığında hangi önlemler alınacağını merak ediyor.

Türk Standartları Enstitüsü, normalleşme sürecine geçildiğinde restoranlarda alınacak tedbirleri sıraladı.

Restoranlarda masalar arasındaki mesafeye dikkat edilecek, müşteriler HES kodu sorgulanarak içeri alınacak. Her masada hijyen ürünleri yer alacak. Çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak.

Masalar her müşteriden sonra temizlenecek. Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ocak'ta cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış "Endişelerimiz var. Şu anda başarılı bir süreç var, bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek istemiyoruz. Ama elimize gelen verilere bakarız. Verilere göre gerekirse bir esneme yapılabilir." demişti.

