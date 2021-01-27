Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Gözler pazartesiye çevrildi

Corona virüs vaka sayılarındaki düşüşle birlikte yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler, kısıtlamaların azaltılacağı beklentisine girdi.

Konuyla ilgili karar Kabine toplantısında alınacak.

Kabine toplantısının gelecek hafta pazartesi günü yapılması bekleniyor fakat konuyla ilgili olarak henüz kesin tarihle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Toplantıda Türkiye’de koronavirüs ile mücadelede gelinen nokta ele alınacak.

Kabine toplantısının ardından önemli kararların alınması bekleniyor.

Kabine Toplantısında, restoran ve kafeler ile ilgili alınan kararların yeniden gündeme gelmesi ön görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılacağını açıkladı. Kabine Toplantısı'nın bugün yapılmayacak. Ne zaman yapılacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Pazartesi yapılması beklenen kritik kabine toplantısının ardından kısıtlamaların kaldırılmasına dair seçenekler tartışılıyor.

Restoran ve kafelerin belli kurallar ile açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği belirtildi.

Ayrıca sokağa çıkma yasağına dair saatlerin de değişebileceği kaydedildi.

Bununla birlikte cumartesi ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz saatleri için kaldırılması öngörülüyor.

Hafta için kısıtlama saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceğine işaret edildi.

