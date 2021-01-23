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Kafe ve restoranlar için kötü haber! Bir an önce açılmayı beklerken...

Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli olarak normalleşmeye geçeceğiz dedi. Kafe restoran ve lokantalar açılmayı bekliyordu. Kötü haber Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği'nden geldi...

GÜNDEM 23.01.2021, 08:49
Kafe ve restoranlar için kötü haber! Bir an önce açılmayı beklerken...
Türkiye'de vaka sayılarının artmasının ardından restoran ve kafelerin çalışmasına kısıtlama getirildi. Çoğu kayıt dışı olan yeme-içme sektöründe çalışanlar yeteri kadar ekonomik destek alamadığından yakınıyor.
Normalleşme adımlarıyla ilgili her gün yeni bir adım atılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamalar için kabine toplantısına işaret etti.
Geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamaların belli bir vaka sayısının altına düşmesiyle kaldırılacağını bildirmişti. Erdoğan konu ile ilgili bir soruya "Endişelerimiz var." demişti. 
Restoranlar bir an önce açılmayı beklerken kötü haber Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği'nden geldi. 
TURYİD yeme-içme sektörüyle ilgili bir rapor hazırladı.
Rapora göre açılış süreci uzar ve destek verilmezse sektörde 700 bin kişi işini kaybedebilir.
Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, yeme-içme sektörü için hazırladıkları raporu paylaştı. Hürriyet'e konuşan Demirer'in yayımladığı rapordaki veriler oldukça çarpıcı.
Rapora göre yaklaşık 35 bin işletme açılmama tehlikesi ile karşı karşıya.
700 bin kişinin de işini kaybetme riski bulunmakta.
Marka restoranlardan, küçük çaplı kafelere kadar bir çok işletme süreçte yaşanan zorlukları ve yaşadıkları durumu anlattı.
TURYİD Başkanı Kaya Demirer koronavirüs salgınında alınana kısıtlamalar nedeniyle kamunun vergi kaybının 47 milyar TL’ye ulaşabileceğini ifade etti. Beklenti ve önerilerini paylaşan Demirer şunları söyledi: “Mart ayında beklenen yeniden açılma sonrası sektörün yüksek talep göreceğini tahmin ediyoruz. Bu talebe cevap verecek, zamanında yatırım yapmış işletmelerin sürdürülebilir yapıya kavuşması ve kamuya gelir sağlamaya başlaması ve ilave istihdam yaratabilmesi için açılışa kadar işletmelerin vergi, SGK, yeniden yapılandırma, tedarikçi ödemeleri için 20 milyar TL’lik nakit hibe desteği bekliyoruz. Ayrıca açılış sonrası işletmelerin ciro kayıpları dikkate alınarak, muhtasar, vergi, SGK primlerinin 6 ay süre ile alınmamasını talep ediyoruz. Yapılandırılmış vergi borçlarının ilk taksitlerinin Haziran’a ertelenmesini bekliyoruz. Kamu bankalarına olan kredi borçlarının faiz eklemeden 3-6 ay arası ötelenmesi önem taşıyor. Bu, özel bankalara da örnek olacaktır. KDV indiriminin yıl sonuna kadar devam ettirilmesi de beklentilerimiz arasında.”
Koronavirüs yasakları öncesi işletmelerinde yüzlerce kişiyi istihdam ettiklerini ifade eden esnaf yaşanan durum yüzünden personel sayısını yüzde 80 düşürdüklerini kaydediyor.  Maaş dışında bahşiş gelirleri de olan çalışanlar pandemi günlerindeki yasaklar sebebiyle şu anda büyük zorluk yaşıyor.
Gücü olan işletmeler çalışanlarına destek olmaya çalışsa da durumun zaman uzadıkça sürdürülebilir olmadığı kaydediliyor.. Gerekli tedbirlerle bir an önce  alınmasını isteyen kafe ve restoran sahipleri işletmelerinin açılış gününü bekliyor.
Pandemi sürecinde alınan önlemler kapsamında kafe ve restoranların paket servis dışında kapatılması işçileri mağdur etti. Özellikle de ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya.
Yeme-içme sektöründe doğrudan çalışan kişi sayısı 2 MİLYON 
Yeme-içme sektörünün 2019 yılı toplam cirosu 135 MİLYAR TL 
Sektörde çalışanların işveren ve işçi payları için ödenen toplam bedel 56 MİLYAR TL
Sektörün ödediği yıllık KDV miktarı 14 MİLYAR TL
Yeme-içme sektörünün kamuya katkısı 70 MİLYAR TL
Sektörün açılamaması ve destek verilmemesi halinde kepenk indirecek işletme sayısı 35 BİN
Sektörde çalışanların ortalama maaşı 3.350 TL
Tedbirlerin uzaması ve kapasite düşüşü nedeniyle işini kaybetmesi beklenen kişi sayısı 700 BİN
Vergi yapılandırması yapan ancak ödeme yapamama tehlikesi bulunan işletme sayısı 7 BİN
Mart 2021-Mart 2022 arasında sektöre destek verilmemesi halinde kamunun kaybı 47 MİLYAR TL
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