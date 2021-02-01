Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak? Açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi beklenen üç hafta sonra toplandı. Toplantı 2 saat sürdü. 2 aydır kapalı olan kafe, restoran ve lokantaların ne zaman açılacağı konusu toplantının gündem maddelerinden biriydi. Gündemdeki tüm konular saatler süren Kabine Toplantısı'nda ele anıldı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamera karşısına geçerek kafe, restoran ve lokantalar ile ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamasında kafe, restoran ve lokantaların açılması için endişelerinin olduğunu, bu mekanların daha önce tedbirlere uyma noktasında başarılı olamadığını söylemişti.

Bu akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan mekanların açılması için vaka sayısının düşüşüne bağlı olarak kademeli olarak açılmasına başlanacağını belirtti.

Erdoğan açılış için tarih vermezken kulislerde Mart başında okullar ile birlikte açılacağı iddia ediliyor.

