Kafe, restoran ve lokantalar için ilk kez tarih verildi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkemizde sokağa çıkma yasağı, bir çok mekanın kapatılması, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamalar ile haftalardır yaşayan halkımız, dört gözle bu tedbirlerin esnetilmesini veya sona ermesini beklemeye başladı. Özellikle kafe-restoran veya lokanta tarzı yerlerin işletmecileri tedbirlerin esnetilmesini dört gözle bekliyor.

Hükümete yakınlığı ile bilinen Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre yakın zamanda yapılacak kabine toplantısının gündeminde kafe-restoran ve lokanta gibi işletmeleri bir an önce açmak olduğunu iddia edildi. Bu konuda formülün de bulunduğunu söyleyen Kayaoğlu, 'yeni normalleşme dönemi' için de tarih vermiş durumda.



Kayaoğlu'nun iddiasına göre kısıtlamalardan ilk esnetilecek olan kafeler, restoranlar ve lokantaların yeniden müşteri kabul etmesi olacak. Bu işletmeler için Kabine Toplantısı'nda tarih verilecek. Beklenenden önce açılması istenen bu işletmeler için 'Şubat ayının ilk haftası' düşünülüyor.

Bu işletmelerin HES kodu ile açılması gündemde. Elbette açılacak mekanların yeniden kişi sınırlamasına ve pandeminin getirdiği tedbirlere uyması istenecek. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz Cuma bu mekanların açılması için gelen soruya verdiği 'sözler verildi, uyulmadı' tepkisi de bunun bir örneği.

Bu mekanlara girişte HES kodunun zorunlu tutulması ile Şubat'ta açılmanın başlaması gündemde.



65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağındaki esneme için aşılamanın belirli bir noktaya gelmesi bekleniyor. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın tamamının aşılanması için aşı çalışmalarında belirli bir aşama kaydedilmesi kritik görünüyor. Bu nedenle bu yaş gruplarındaki esneme için bir süre daha vakit geçmesi gerekiyor.



Geçtiğimiz yaz Haziran ayında hayatımıza giren 'yeni normal' kavramı, Aralık sonrası başlayan ikinci kısıtlama döneminde bir kez daha gündeme gelecek. Tedbirlerin bir kez daha aşamalı olarak kaldırılması ve normalleşme adımlarının atılması için verilen tarih ise Mart 2021'in son günleri olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni normal kavramının bir kez daha hayatımıza girmesi için ulaşılması istenen aşılama sayısı ise 15 milyon olarak belirtiliyor.

