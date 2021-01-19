Kafe, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? Kafe açılıyor mu?
Lokanta, restoran ve kafelerin açılacağı tarih yine gündemin en merak edilen sorular arasında yerini aldı. Binlerce çalışan on binlerce müşteri kafe ve restoranların açılacağı tarihi merak ediyor...
GÜNDEM 19.01.2021, 13:15
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Çin koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı vermesi sonrası ülke genelinde aşılama kampanyası başlatıldı.
Öte yandan ülkemizde vaka sayısı düşmeye devam ederken, test talebi de azalıyor.
Aşılama çalışmalarının başlaması ve vaka sayılarındaki büyük düşüşe bağlı olarak, koronavirüs yasaklarının da normalleşme sürecine gireceği iddia edildi.
Bilindiği gibi, restoranlar, kafeler ve lokantalar koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamalardan etkilenmiş ve yalnızca paket servis ile 'gel al' hizmeti zorunluluğuna tabi tutulmuştu.
Buna göre restoranlar, kafeler ve lokantalar da belirli kurallarla yeniden açılacak.
Açılış tarihi ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
Vaka sayılarındaki sevindirici haberler sonrası hafta içi sokağı çıkma yasağının saatlerinin 22.00-23.00 saatlerine çekilmesi, hafta sonu tam gün sınırlamasının ise tamamen kaldırılabileceği iddia ediliyor.
65 yaş üstü 18 yaş altı gruplara getirilen sınırlamanın esnetilmesi gündemde.
Öte yandan ülkemizde vaka sayısı düşmeye devam ederken, test talebi de azalıyor.
Aşılama çalışmalarının başlaması ve vaka sayılarındaki büyük düşüşe bağlı olarak, koronavirüs yasaklarının da normalleşme sürecine gireceği iddia edildi.
Bilindiği gibi, restoranlar, kafeler ve lokantalar koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamalardan etkilenmiş ve yalnızca paket servis ile 'gel al' hizmeti zorunluluğuna tabi tutulmuştu.
Buna göre restoranlar, kafeler ve lokantalar da belirli kurallarla yeniden açılacak.
Açılış tarihi ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
Vaka sayılarındaki sevindirici haberler sonrası hafta içi sokağı çıkma yasağının saatlerinin 22.00-23.00 saatlerine çekilmesi, hafta sonu tam gün sınırlamasının ise tamamen kaldırılabileceği iddia ediliyor.
65 yaş üstü 18 yaş altı gruplara getirilen sınırlamanın esnetilmesi gündemde.
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