Kafe, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?

Türkiye'de son zamanlarda artan koronavirüs vakaları ve ölümleri nedeniyle kısıtlamalara geri dönüldü.

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile kafe, lokanta ve restoranlarda müşterilerin oturması yasaklanırken çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi.

Genelgeye göre kafeler, lokantalar ve restoranlar saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında paket servis ve gel-al hizmeti verecek. Saat 20.00'den sonra ise sadece paket servisi yapılacak..

Oturma yerleri kapatılacak kafe, restoran ve lokantalara oturan müşteri alınmayacak.



Çalışma saatlerine düzenleme getirilen kafe, restoran ve lokantalar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri 31 Aralık tarihine kadar yasaklandı.

31 Aralık 2020 Perşembe günü sona erecek yasakların ardından kafe, restoran ve lokantaların açılıp açılmayacağı ise belli değil.

