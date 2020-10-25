Kadroya geçen taşeron işçilere yüzde kaç zam yapılacak?

900 bini aşkın işçi taşeron işçi statüsünden kadroya geçti. Kadroya geçen taşeron işçiler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yüzde kaç zam yapılacak merak ediyor. İşte kadroya geçen taşeron işçiler için son durum...



Kadroya geçen taşeron işçilere şimdiye kadar 6 ayda bir kez %4 oranında zam yapılmıştı. Taşeron işçilerin maaşlarını asgari ücrete dengeleme durumu söz konusu olurken 2020 TİS sayesinde maaşlara %10, %12, %15 ve %17.5 oranında zam uygulanması bekleniyor.



Kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 TİS toplantısında beklentilerinden birisi de yüzdelik dilim ile ek zam. Eğer Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu alanda bir adım atarsa maaş oranları yeniden belirlenmiş olacak.

Konu ile ilgili HAK İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.

Kadroya geçen taşeron işçileri için 4 yüzdelik zam oranı söz konusu. Ancak hangi yüzdelik oranın uygulanacağı henüz net değil.

