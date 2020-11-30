Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'ya polis baskını

Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam düzenledikleri operasyonda 900 gram eroin ele geçirildi. Hürriyet'te yer alan habere göre; araçta bulunan Kadir Şeker'in bir parkta darp edilmekten kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla (35) ve Murat Hanlı (26) gözaltına alındı.

Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı.



Kadir Şeker 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmiş, Duran çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti.



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