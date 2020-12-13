Millî Görüş Hareketi’nin emektar isimlerinden olan Kadir İbişdayı Hakk’ın rahmetine kavuştu. Refah Partisi Eyüp Kurucu İlçe Başkanlığı, Belediye Başkan Yardımcılığı ve İl Genel Meclisi üyeliği gibi görevlerde bulunan Kadir İbişdayı yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) nedeniyle rahmet-i Rahman’a kavuştu. Millî Görüş davasının emektarlarından biri olarak bilinen Kadir İbişdayı İstanbul’un Eyüp Sultan ilçesinin önde gelen isimleri arasında yer alıyordu. Millî Gazete olarak merhuma Allah’tan (C.C.) rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.



