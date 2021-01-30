Kadim Budak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Üyeliğine atandı.

Peki, Kadim Budak kimdir? İşte, Kadim Budak hakkında merak edilenler.



Kadim Budak, Hacattepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde, 1988-1993 yılları arasında lisans eğitimini almıştır. Kadim Budak, Yüksek Lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi, İşletme bölümünde tamamlamıştır.

Kadim Budak, HAVELSAN'da 2014-2015 yıllarında görev üstlendi. Daha sonra TUBİTAK Başkan Danışmanı olarak uzun bir süre görev alan Kadim Budak, son olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla, 30.01.2021 tarihinde Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Üyeliğine atandı.

