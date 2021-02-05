Kadıköy'deki gösteride HDP'li milletvekilleri yol kapattı

Kadıköy'de dün akşam saatlerinde HDP'nin çağrısıyla toplanan grup, Söğütlüçeşme Caddesi'ne çıkıp yürüyüş yapmak istedi. Kaymakamlığın toplanma ve gösteri yürüyüşü yasağı kararını hatırlatan polis, grubun dağılmasını istedi. Ancak grup yürüyüş yapmakta ısrar edince polis müdahale etti. Müdahale sırasında 65 kişi gözaltına alındı.

Polisin müdahalesinin ardından HDP milletvekilleri Muazzez Orhan Işık ve Saliha Aydeniz, Rıhtıma doğru ilerleyen bir İETT otobüsünün önüne oturarak yolu trafiğe kapattı.

Polis ekipleri yolu açmak için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada trafikte bekleyen vatandaşlar HDP milletvekillerine tepki gösterdi.

Polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çabasının ardından HDP milletvekillerinin otobüsün önünden kalkmasıyla trafik normale döndü. Gözaltına alınan 65 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



İstanbul Valiliği, Kadıköy'de dün gözaltına alınan 65 kişiden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığını açıkladı.

Kadıköy'de dün yürüyüş yapmak isteyen gruba poli müdahale ederek gözaltına aldı. İstanbul Valiliği, gözaltılarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kadıköy İskele Meydanı'nda Kadıköy Kaymakamlığınca pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında alınan toplanma, gösteri ve yürüyüş yasaklama kararına aykırı olarak 04.02.2021 Perşembe günü toplanan şahısların yasa dışı eylemleri sonucu 65 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, 7 kişinin de herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Açıklamada, "1 kişinin DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 kişinin DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 kişinin PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 kişinin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir" bilgilerine yer verildi.DHA, TRT

