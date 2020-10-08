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Kadıköy'de saklandığı binada yakalandı, dayaktan polis kurtardı
İstanbul Kadıköy'de elinde muşta olan bir kişi kuyumcuyu soymaya çalıştı. Yaşanan arbedede kuyumcu başından yaralanırken, kaçan şüpheli saklandığı bir apartmanda yakalandı.
GÜNDEM 08.10.2020, 21:05
Olay saat 11.30 sıralarında Kadıköy Göztepe'de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddialara göre elinde muşta olan bir kişi kuyumcuya gelerek soygun yapmak istedi. Kuyumcu ile soyguncuya arasında arbede yaşandı. Soyguncu kuyumcuyu başından yaraladıktan sonra yaya olarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi.
Soygun teşebbüs aşamasında kalırken, yakın bir binanın içinde saklanmaya çalışan şüpheli, bina çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri tarafından saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Binadan çıkarılan şüpheliye, polis aracına bindirildiği sırada kuyumcunun yakınları üzerine yürüyerek darp etmeye çalıştı, polis engel oldu.
Başından yaralanan kuyumcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bazı görgü tanıkları, olayla ilgili olarak “Muşta ile içeri girmiş soygun yapmak istedi. Yaya olarak kaçarken binaya saklandı. Polis ekipleri soyguncuyu yakaladı “ dediler.
İddialara göre elinde muşta olan bir kişi kuyumcuya gelerek soygun yapmak istedi. Kuyumcu ile soyguncuya arasında arbede yaşandı. Soyguncu kuyumcuyu başından yaraladıktan sonra yaya olarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi.
Soygun teşebbüs aşamasında kalırken, yakın bir binanın içinde saklanmaya çalışan şüpheli, bina çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri tarafından saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Binadan çıkarılan şüpheliye, polis aracına bindirildiği sırada kuyumcunun yakınları üzerine yürüyerek darp etmeye çalıştı, polis engel oldu.
Başından yaralanan kuyumcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bazı görgü tanıkları, olayla ilgili olarak “Muşta ile içeri girmiş soygun yapmak istedi. Yaya olarak kaçarken binaya saklandı. Polis ekipleri soyguncuyu yakaladı “ dediler.
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