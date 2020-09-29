Kadıköy'de 3 katlı binada yangın çıktı! Binada zor anlar yaşandı
İstanbul'da bir binada çıkan yangında aralarında bebeklerin de bulunduğu apartman sakinleri itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.
GÜNDEM 29.09.2020, 03:02
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İstanbul Kadıköy'de çıkan yangında aralarında bebeklerin de bulunduğu bina sakinleri itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.
Duman nedeniyle binada mahsur kalan, aralarında bebeklerin de bulunduğu bina sakinleri itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.
Kadıköy'de bir binada çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan bina sakinleri, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Özel Sokak'taki 3 katlı bir binanın girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan, aralarında bebeklerin de bulunduğu bina sakinlerini, itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtardı.
Can kaybının yaşanmadığı olayda yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Duman nedeniyle binada mahsur kalan, aralarında bebeklerin de bulunduğu bina sakinleri itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.
Kadıköy'de bir binada çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan bina sakinleri, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Özel Sokak'taki 3 katlı bir binanın girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan, aralarında bebeklerin de bulunduğu bina sakinlerini, itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtardı.
Can kaybının yaşanmadığı olayda yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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