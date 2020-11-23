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Kaçak göçmenler kaza geçirdi! Çok sayıda yaralı var

Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kaza çok sayıda kişi yaralandı.

GÜNDEM 23.11.2020, 23:36
Kaçak göçmenler kaza geçirdi! Çok sayıda yaralı var
Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kaza 17 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı'dan hareket eden kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, Eleşkirt'e 6 kilometre kala yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yaklaşık 25 kişilik kaçak göçmen grubunu taşıdığı öğrenilen araçtaki 17 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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