Kabinede koronavirüs şoku! Bakan ve eşinin testleri pozitif çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs ( Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Kasapoğlu, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı" dedi.

İşte Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması:

Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz.

Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı.Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız.Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz.

— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 3, 2020



Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı.Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız.Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz. — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 3, 2020 pushfn('ads');

