Kabine toplantısı sonrasında 18 yaş altına kısıtlama geldi mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı bugün toplandı. Saat 15:30'da başlayan toplantıda hangi önemli kararlar alındı. Koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı toplantıda salgına karşı alınabilecek tedbirler gündeme geldi. Toplantının ardından sokağa çıkma yasağı geldi mi? Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? 18 yaş altına kısıtlama gelecek mi? şeklindeki sorular cevap bekliyor. Devamı haberde...

Koronavirüs salgını kış aylarının gelmesiyle birlikte ülkemizde kendini daha fazla hissettirmeye başladı. Günlük vaka sayısının bir anda yükseldiği Türkiye'de 3 bin bandını aştı. Hükümet yetkilileri salgını önlemek için olağanüstü tedbirler almayı gündemlerinde tutuyor. İçişleri Bakanlığı hafta sonunda 81 ile gönderdiği genelge ile 65 yaş üstüne saat 10:00-17:00 arasında kısıtlama getirmişti.

Genelgenin uygulanma kararının son olarak valiliklere bırakılırken Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ile tüm yurtta sokağa çıkma yasağı uygulaması yeniden gündeme geldi. Toplantının henüz bitmemesi sebebiyle bu soruya cevap verilemezken 65 yaş üstüne yapılan kısıtlamanın yanı sıra 18 yaş altına da kısıtlama olabileceği gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlatılmasının ardından dün öğrenciler ara tatile başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından alınabilecek kararların arasında yüz yüze eğitime kısıtlamanın gündemde olması sebebiyle ara tatil uzayacak mı sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Ara tatilin 27 Kasım'da sonlanması beklenirken, hükümetin sokağa çıkma yasağı veya 18 yaş altına kısıtlama kararı alması durumunda okulların yüz yüze eğitime açılması ertelenebilir.

Öte yandan Mart ayında ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte hem 18 yaş altına hem de 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Ardından sadece hafta sonunu kapsayacak şekilde 31 Büyükşehirde sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlamıştı.

