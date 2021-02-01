Kabine toplantısı sona erdi!
Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı iki saat sürerken Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
GÜNDEM 01.02.2021, 19:31
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Kısıtlamalarda esnemeye gidilecek mi, restoran ve kafeler açılacak mı? Bu soruların yanıt bulacağı Kabine toplantısı saat 17.20'de başlamıştı. İki saat süren toplantı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
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