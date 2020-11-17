Kabine Toplantısı: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? 

Son Dakika: Milyonlarca insanın gözü Kabine toplantısında... Son haftalarda artan koronavirüs vakaları nedeniyle bazı önlemler alınmıştı. Ancak alınan önlemlere rağmen vaka sayısında ciddi yükseliş olmuştu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kabine Toplantısı başladı. Bilim Kurulumu tarafından tavsiye edilen kısıtlamalar değerlendirilecek.

Son dakika bilgisine göre Kabine Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapacak. Erdoğan'ın ana gündem maddesinin koronavirüse karşı alınan önelmler olması bekleniyor.

Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa çıkma yasağı hakkında açıklamalarda bulunarak, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat yasaklarının gelebileceğini söyledi. Peki, Kabine Toplantısında sokağa çıkma yasağı geldi mi, restoran ve Kafeler kapatılacak mı, halı sahalar kapanacak mı? sorusu milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Prof. Dr. Tevfik Özlü, artan vakalara dikkat çekerek kısıtlamalar olabileceğini dile getirdi. Henüz Kabine Toplantısından çıkan kararlar açıklanmadı. Ancak koronavirüsü önlemek için bir takım kısıtlamaların gelmesi gündemde...

Son dakika: Kabine Toplantısından hangi kararlar çıktı? Sokağa çıkma kısıtlaması geldi mi? Berber ve kuaförler kapatılacak mı? Okullarda ara tatil uzayacak mı? sorusu da milyonlarca veli ve öğrenciyi yakından ilgilendiren bir başka konu... Halı sahalar kapatılacak mı? sorusu herkesi ilgilendiriyor. Kabine Toplantısı öncesi ilde 27, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasaklaması gelmişti. Ancak alınan bu kararlar yetersiz kalmış, vaka sayısında ciddi yükseliş yaşanmıştı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, restoran ve kafelerin de bir süre kapatılmasını paket servise dönmeleri gerektiğini ifade etti.

Kabine Toplantısı başladı, Sokağa çıkma yasağı gelecek mi, İstanbul'a giriş çıkışlar kapanacak mı?

Bilim Kurulu, 'somut tedbirler' kapsamında bazı kararlar alması bekleniyor. Prof. Dr. Tevfik Özlü, restoran ve kafelerde salgın yokmuş gibi hayatın devam ettiğini söyleyerek, buralarda bir takım önemlerin alınması gerektiğini dile getirdi. Özlü,işi olmayanın sokağa çıkmaması gerektiğini, toplu taşıma kullanmaması gerektiğini söyledi.

Özlü konuşmasına şu şekilde devam etti; "Gerçekten salgında yükselme var. Avrupa ve dünya için de aynı durum söz konusu. Mutlaka bu vaka sayısını indirmemiz gerekiyor, ilerleyen günlerde daha güçlü bir dalganın geleceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla tedbirlere ihtiyacımız var." dedi.

"Bulaşmada en önemli faktör kapalı alanlarda hastalığın yağılması. Sokaklarda caddelerde, merkezlerde, kafelerde, restoranlarda, AVM'lerde ortaya çıkan kalabalıklaşmayı azaltacak tedbirler kaçınılmaz gibi duruyor. Tabi ki bunların kapsamı hükümet tarafından belirlenecek. Bilim Kurulu'ndan en hafiften en ağıra önlemler tartışıldı. Akşam itibariyla bazı uygulamalardan haberimiz olur."

Özlü,"Şimdiye kadar alınan tedbirlere uyulsaydı şimdi bu kadar sıkıntı yaşamazdık fakat maalesef tedbirlere uyulmadı. Sokaklardaki, toplu taşımadaki kalabalığı azaltacak önlemler alınmalı. Keyfi sokağa çıkma ile ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir. İşi olmayanın sokağa çıkması şu durum için çok doğru değil. Bu yönde bazı kararlar alınabilir. Bu önlemler sadece sokağı değil toplu taşımadaki kalabalığı da azaltacak." diyerek toplu taşımalarda koronavirüs için önlem alınması gerekitğini dile getirdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında restoran ve kafelerin büyük risk oluşturduğuna dikkat çeken Özlü, "Maalesef restoran ve kafelerde hayat hastalık yokmuş gibi devam ediyor. Aynı şekilde AVM'ler de büyük risk taşıyor. Restoran ve kafelerde yeme içme olduğu için maske takamıyorsunuz bu da büyük risk teşkil ediyor. Aynı masada birlikte yemek yiyorsanız hastalığın bulaşma şansının en yüksek olduğu yerler arasında restoran ve kafeler yer alıyor. Kıraathaneler de hastalık konusunda büyük sorun teşkil ediyor. Kıraathaneler, kahveler de virüsün bulaşmasında büyük risk taşıyor." ifadesini kullandı.

Restoran ve kafelerin kapanması durumunda paket servis sistemine geçilmesi gerektiğin ifade eden Özlü, "Bilim Kurulu tavsiyesi doğrultusunda hastalığın bulaşmasını önlemek adına restoranlarda paket servise geçilebilir." dedi.

Koronavirüs nedeniyle eğitimin sisteminin de etkilenebileceğini söyleyen Özlü, "Okullarda da yüz yüze eğitim sürecinde kalabalık vakit geçirme olduğu için tehlike söz konusu. Alınacak tedbirlerle salgının hızı kesilirse etkilenme daha kısa sürebilir. Eğitimde de bir miktar etkilenme olabilir." diye konuştu.

