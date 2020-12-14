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Kabine toplantısı Erdoğan'dan flaş dolar açıklaması
Kabine Toplantısı sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara çağrıda bulunarak dövizden TL'ye geçmelerini istedi.
GÜNDEM 14.12.2020, 20:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL’ye çevirerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum " dedi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün bir kez daha gerçekleşti. 4 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, " Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır." diyerek konuşmasına şu şekilde devam etti;
"Gençler ve kadınlar başta olmak üzere her kesimde istihdam oranlarını çok daha yukarı seviyelere çekecek politikalara öncelik vereceğiz. Halkımızın tasarruflarını TL olarak değerlendirmesini teşvik etmek istiyoruz. TL mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve kar payı stopaj oranlarını düşürmüştük. Düşürülen stopaj oranları Mart sonuna kadar uygulanmaya devam edilecek. Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL’ye çevirerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum."
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün bir kez daha gerçekleşti. 4 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, " Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır." diyerek konuşmasına şu şekilde devam etti;
"Gençler ve kadınlar başta olmak üzere her kesimde istihdam oranlarını çok daha yukarı seviyelere çekecek politikalara öncelik vereceğiz. Halkımızın tasarruflarını TL olarak değerlendirmesini teşvik etmek istiyoruz. TL mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve kar payı stopaj oranlarını düşürmüştük. Düşürülen stopaj oranları Mart sonuna kadar uygulanmaya devam edilecek. Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL’ye çevirerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum."
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