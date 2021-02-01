Kabine toplantısı başladı: Yasaklar kalkacak mı? Okullar açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı. 3 hafta sonra yapılan kabine toplantısında kısıtlamalarda esnemeye gidilecek mi, okullar açılacak mı, restoran ve kafeler açılacak mı? sorusunun cevabı belli olacak.

Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda salgındaki son durum değerlendirilecek. Aşılama sürecinden, eğitime, önlemlerden, vaka sayısına , mutasyonlu virüs etkisine kadar tüm başlıklar masaya yatırılacak.

Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.

Yüz yüze eğitim, restoran ve kafeler, sokağa çıkma kısıtlaması gibi başlıklarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile yeni kararların kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

