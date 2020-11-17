Kabine Toplantısı alınan kararlar: Berberler ve kuaförler kapanacak mı

Bugün toplanan Kabine Toplantısında koronavirüs ile mücadelede somut önlemlerin alınması bekleniyor. Milyonlarca insan koronavüs nedeniyle hangi yasak ve kısıtlamaların geldiğini merak ediyor. Özellikle son haftalarda artan koronavirüs nedeniyle koronavirüsün ülkemizde başlamasıyla beraber berber ve kuaförler kapatılmış ve uzun süre açılmamıştı. Koronavirüsün azalmasıyla tekrar açılacak berber ve kuaförlerin durumu bu kabine toplantısı sonrası belli olacak. Berberler ve kuaförler kapatıldı mı, kapanacak mı? sorusu on binlerce esnafı ilgilendiriyor...

Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası Ulusa Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.



Hatırlanacağı üzere koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre berberler ve kuaförlerin çalışmasına ara verilmişti. Artan vaka sayılarının ardından vatandaşlar hangi yasak ve kısıtlamaların eldiğini merak ediyor. Berber ve kuaförler kapatıldı mı?

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları doğrultusunda koronavirüsle tedbir kapsamında kuaförler ve berberler saat 22.00'de kapatılması kararı alınmıştı. "Kuaför ve berber kapanacak mı" sorusuna henüz ne bir cevap açıklanmadı.

Bilim Kurulu üyeleri, artan koronavirüs vakaları nedeniyle somut adımlar atılması gerektiğini dile getiriyorlar.



Daha önce Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları doğrultusunda Kovid-19 ek tedbirlerine ilişkin yayımlanan genelge göre, yeme ­içme yerleri, kahvehaneler, kuaförler, nikah, tiyatro, sinema, konser, spor salonlarının 4 Kasım’dan itibaren saat 22.00'de kapanacağı açıklanmıştı.

