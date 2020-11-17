Kabine toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı başladı. Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı yeni kararlarda. Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yeni tedbirler ne olacak?
GÜNDEM 17.11.2020, 18:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve gelinen son durumun ele alınması bekleniyor. Sağlık Bakanı Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, yeni tedbirler alınıp alınmayacağının da gündeme geleceği tahmin ediliyor.
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