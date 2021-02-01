Kabine bugün toplanıyor! Kafe ve restoranlar açılacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantının ana gündeminde koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı toplantıda önlemlerin esnetilmesine ya da aynen devam ettirilmesine karar verilecek.Toplantıda ayrıca kapsamlı değerlendirmeler sonrasında mücadelenin nasıl devam edeceği kararlaştırılacak.



Öte yandan esnafın gözü kulağı kısıtlamalar konusunda yapılacak son değerlendirmelerde olacak. Hükümet esnafın taleplerini gözden geçirecek. Koronavirüs ile mücadelede herhangi bir zafiyet yaşanmaması gündemin ana maddesi olacak.



Toplantının önemli başlıklarından biri de aşılama süreci.

Koronavirüs salgını ile ilgili mücadelede aşı takvimi de masada olacak. Aşılamadaki son durum görüşülecek. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı sürecinin yanı sıra yerli aşı çalışmaları ele alınacak.



15 Şubat'ta sona erecek sömestr tatili sonrası eğitim öğretim dönemi de toplantıda masaya yatırılacak. Okullarda yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği görüşülecek.



Toplantının gündeminde reform süreci de yer alacak. İlgili bakanlar, yargı ve ekonomi reformu çalışmalardaki son durumu paylaşacak. Ekonomik kriz ile ilgili konular görüşülecek.



Dış politika başlığında ise Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile başlatılan yeni süreç değerlendirilecek. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi ve Doğu Akdeniz Konferansı hazırlıkları ele alınacak.

