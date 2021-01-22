Kabil'de askeri araca silahlı saldırı: 2 ölü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, askeri aracın Kabil'in Kote-i Sangi bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Aryen, saldırıda iki askerin yaşamını yitirdiğini, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkenin batısındaki Herat vilayetinin merkezinde 20 Ocak'ta bir araca yönelik silahlı saldırıda üç asker hayatını kaybetmişti.

