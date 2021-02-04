K vitamini eksikliği nedir? K vitamini hangi besinlerde bulunur?

K vitamini vücuttaki aşırı kanamaları önlemek için kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur

Yağda çözünebilen bir vitamin grubudur. Diğer görevi ise kalp sağlığını korumada aktif bir rol oynayan proteinleri harekete geçirmektir.

K vitamininin iki farklı türü bulunur. Bunlardan ilki ıspanak, lahana gibi bitkisel kaynaklarda bulunan K1 vitaminidir.

Diğer tür olan K2 vitamini ise bağırsaklarda bulunan bakteriler tarafından doğal olarak üretilir.

Bebeklerde - yetişkinlerde K vitamini eksikliği nadirdir çünkü yenilen yiyeceklerin çoğu yeterli miktarda K1 içerir ve vücut kendi başına K2 yapar.

K vitamini kemik sağlığı, diş sağlığı, kalp sağlığını koruduğu gibi episodic hafızayı güçlendirir ve unutkanlığa iyi gelir.

Maydanoz, ıspanak, soya fasulyesi, bamya, üzüm, marul, havuç, şalgam, pancar, kivi, erik, Brüksel lahanası, yaban mersini, brokoli, K1 vitamini içeren bitkilerden bazılarıdır.

Kırmızı ve beyaz et, sakatatlar, süt, peynir, tereyağı, yumurta sarısı. K2 vitamini açısından zengin olan hayvansal kaynaklardır.



K vitamini, bitkisel kaynaklı birçok besinde çeşitli miktarlarda yer alan bir vitamin türüdür.

K vitamini nelerde bulunur sorusuna yanıt olarak verilebilecek en zengin K vitamini kaynakları arasında şu besinler sayılabilir:

Ispanak, pazı, brokoli, lahana, brüksel lahanası, karnabahar, kara lahana, kuşkonmaz, şalgam, pancar yaprağı, maydanoz, hindiba gibi bitkilerBezelye, taze fasulye, soya ve meksika fasulyesiDomatesKırmızı ve beyaz et, ciğer ve böbrek gibi sakatatlarYumurtaSüt ve süt ürünleriÇilek, üzüm, kivi, böğürtlen, yaban mersini, avokado, incir, nar gibi meyvelerFındık, ceviz, kaju gibi kuru yemişlerK vitamini yağda çözünen bir vitamin türü olduğundan yukarıdaki zengin K vitamini kaynaklarının tereyağı, zeytinyağı gibi yağlarla bir arada tüketilmesi K vitamininin kullanılabilirliğini arttırır.



K vitamini eksikliğinde görülen en önemli belirti aşırı kanamadır. Vücutta kesilen veya yaralanan bir bölgede kanın pıhtılaşmasının gecikmesine bağlı olarak aşırı kanama görülebileceği gibi vücudun herhangi bir yerinde yara veya kesik olmadan nedensiz kanamalar da meydana gelebilir. Bunun haricinde K vitamini eksikliğinde görülen diğer belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

Ciltte kolay çürüme,

Tırnak altlarında küçük kan pıhtılarının görülmesi,

Vücut mukoza zarlarında kanamalar,

Koyu siyah renge sahip veya bir miktar kan içeren dışkı yetişkinlerde görülen belirtiler arasındadır.

Bebeklerde K vitamini eksikliğini işaret eden belirtiler ise:

Göbek kordonu bölgesinde kanama olması,

Yüzde, ciltte, burunda, sindirim sisteminde veya vücudun farklı bir bölgesinde kanama olması,

Sünnet yapılan bebekte iyileşmenin gecikmesi ve sürekli kanama olması,

Ani beyin kanamaları gibi durumları içerebilir.



K vitamini eksikliği, besinlerle birlikte yeterli K vitamininin alınmamasının yanı sıra birçok farklı durumda da gelişebilen bir sorundur. Yetişkinlerde oldukça nadir görülen K vitamini eksikliğinde genellikle rol oynayan etkenler şunlardır:

Warfarin gibi kan sulandırıcı ilaçların kullanımı,

Antibiyotik kullanımı (Antibiyotikler bağırsak florasına zarar verdiğinden vücutta üretilen K vitamini miktarını azaltır),

K vitamini içeriği çok düşük bir beslenme planının uygulanması,

Vücutta besinlerle alınan yağların emiliminde bozukluklara neden olan hastalıklar,

Çölyak hastalığı (gluten enteropatisi), Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları,

Karaciğer ve safra yollarına ilişkin hastalıklar,

Kistik fibrozis,

Bağırsakların bir bölümünün çıkarılmış olması.

Yeni doğmuş bebeklerde daha yaygın olarak görülen K vitamini eksikliğinde rol oynayan nedenler ise şunlardır:

Anne sütünün K vitamini bakımından yetersiz olması,

K vitamininin anne plasentasından bebeğe iyi bir şekilde transfer olmaması,

Yeni doğmuş bebeklerde yaşamın ilk birkaç günlük döneminde vücut tarafından K2 vitamininin henüz üretilemiyor olması,

Yeni doğmuş bebekte yaşamın ilk döneminde karaciğerin henüz yeterli ölçüde kullanılamıyor olması.

