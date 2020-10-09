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Juventus'un Merih Demiral'ı Inter'in elinden kaptığı ortaya çıktı
Bir dönem Türkiye A Milli Takımı'nı da çalıştıran Rumen teknik adam Mircea Lucescu, İtalyan devi Inter'in Merih Demiral'ı çok istediğini ancak Juventus'un önce davrandığını söyledi.
GÜNDEM 09.10.2020, 20:43
Lucescu, milli takımdan eski öğrencisi Merih Demiral ile ilgili olarak TuttoSport'a, "Inter'in eski scout'u Adelio Moro, Türkiye'ye geldi ve Inter için Merih Demiral'ı izledi. Inter Sportif Direkötrü Javier Zanetti'nin yardımcısı Ivan Zamorano, beni arayıp Merih Demiral'ı sordu. Inter, Merih Demiral'ı çok istedi ama Juventus, herkesten daha çabuk davranarak bu transferi bitirdi." cevabını verdi.
Pirlo ile ilgili gelen soruya ise Rumen teknik adam, "Pirlo'nun bir gün teknik direktör olacağını biliyordum. Pep Guardiola ve Zinedine Zidane gibi olacak. Andrea Pirlo, bir şampiyondu ve teknik direktör olarak da bir şampiyon olacak, en iyilerden biri olarak anılacak" yorumunu yaptı.
Mircea Lucescu, Cristiano Ronaldo ile ilgili olaraksa, "Ronaldo, Maradona gibi. Hangi takıma giderse gitsin başarılı oluyor. CR7'ye karşı oynayan her takım endişelidir. Her zaman gol atıyor ve kararlı bir şekilde saldırıyor. Biz de Dinamo Kiev olarak Juventus'a karşı en iyi performansımızı ortaya koymak zorundayız. Sorun şu ki, sadece Ronaldo'yu durdurmaya çalışırsan Dybala, Morata, Kulusevski ve Chiesa gibi yıldızlara ne yapacaksın?" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
Pirlo ile ilgili gelen soruya ise Rumen teknik adam, "Pirlo'nun bir gün teknik direktör olacağını biliyordum. Pep Guardiola ve Zinedine Zidane gibi olacak. Andrea Pirlo, bir şampiyondu ve teknik direktör olarak da bir şampiyon olacak, en iyilerden biri olarak anılacak" yorumunu yaptı.
Mircea Lucescu, Cristiano Ronaldo ile ilgili olaraksa, "Ronaldo, Maradona gibi. Hangi takıma giderse gitsin başarılı oluyor. CR7'ye karşı oynayan her takım endişelidir. Her zaman gol atıyor ve kararlı bir şekilde saldırıyor. Biz de Dinamo Kiev olarak Juventus'a karşı en iyi performansımızı ortaya koymak zorundayız. Sorun şu ki, sadece Ronaldo'yu durdurmaya çalışırsan Dybala, Morata, Kulusevski ve Chiesa gibi yıldızlara ne yapacaksın?" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
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