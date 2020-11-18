Juventus'tan Merih Demiral kararı

İddiaya göre, İtalya devi Merih Demiral için gelen resmi transfer tekliflerini redetti ve yıldız futbolcuyu kadrosunda tutmak istiyor. 22 yaşındaki savunmacıya Leicester City ve Milan başta olmak üzere birçok takım talip oldu. Juventus'ta yeteri kadar forma şansı bulamayan Demiral, takımda kalıyor.

Juventus'un tecrübeli stoperleri Bonucci ve Chiellini'nin sakatlanmasının ardından göze giren Merih'in takımdaki geleceği merak ediliyordu. Teknik direktör Pirlo'nun Merih'e güvendiği ve savunmada liderlik görevini genç oyuncuya vermeyi düşündüğü aktarıldı.

