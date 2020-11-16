Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!

Juventus, Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu için atağa geçti. İtalyan basınında çıkan habere göre; Juventuslu yöneticiler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun temsilcileriyle görüşmeye ve istediği maaş ile imza parasını ödemeye hazır olduklarını iletti.

Hakan Çalhanoğlu henüz bir cevap vermezken Juventus'un istekli hali bu transferde Milan'ı zorlayacağa benziyor. Çalhanoğlu, 1 Ocak'tan itibaren istediği takımla önsözleşme yapma hakkına kavuşacak.

Milan dışında Inter, İspanyol ve İngiliz kulüpleri de Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Hakan Çalhanoğlu, Milan'dan yıllık 2.5 milyon euro maaş alıyor. Çalhanoğlu, bu rakamın 6 milyon euroya çıkmasını istiyor. Milan ise bu ücreti çok buluyor ve vermeye yanaşmıyor.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan formasıyla 11 maça çıktı, 4 gol attı, 4'te asist yaptı.

