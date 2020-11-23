Juventus'ta Ronaldo, ayrılıyor mu? Yanıt geldi
Juventus'tan Cristiano Ronaldo hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt geldi.
GÜNDEM 23.11.2020, 18:37
Uzun süredir İtalyan devinden ayrılacağı konuşulan ronaldo için Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici açıklamada bulundu.
"Ronaldo'nun geleceği bizimle, sizi temin ederim" diyen Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Ronaldo'nun takımdan ayrılmayacağını söyledi. Paratici, "Transfer söylentileri her zaman çıkar ancak biz bunlara kulak asmıyoruz" dedi.
Öte yandan Ronaldo, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 7 maçta 8 gol attı, 1 asist yaptı.
"Ronaldo'nun geleceği bizimle, sizi temin ederim" diyen Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Ronaldo'nun takımdan ayrılmayacağını söyledi. Paratici, "Transfer söylentileri her zaman çıkar ancak biz bunlara kulak asmıyoruz" dedi.
Öte yandan Ronaldo, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 7 maçta 8 gol attı, 1 asist yaptı.
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