Juventus'ta Ronaldo, ayrılıyor mu? Yanıt geldi

Uzun süredir İtalyan devinden ayrılacağı konuşulan ronaldo için Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici açıklamada bulundu.

"Ronaldo'nun geleceği bizimle, sizi temin ederim" diyen Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Ronaldo'nun takımdan ayrılmayacağını söyledi. Paratici, "Transfer söylentileri her zaman çıkar ancak biz bunlara kulak asmıyoruz" dedi.

Öte yandan Ronaldo, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 7 maçta 8 gol attı, 1 asist yaptı.

